世界中のファンを熱狂させている壮大なアクション・アドベンチャー『Sandokan（原題）』が、ついに日本にやってくる。邦題を『サンドカン -英雄の目覚め-』とし、動画配信サービスHuluにて5月2日（土）より全8エピソードが一挙独占配信されることが決定した。 ジャン・ヤマン主演の海洋アクション『サンドカン』が日本上陸本作は、イタリア人作家エミリオ・サルガリによる同名小説シリーズを原作とした海賊冒険活劇。1