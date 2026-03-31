開催：2026.3.31会場：トゥルイスト・パーク結果：[ブレーブス] 4 - 0 [アスレチックス]MLBの試合が31日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとアスレチックスが対戦した。ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するアスレチックスの先発投手はジェーコブ・ロペスで試合は開始した。1回裏、4番 マット・オルソン 初球を打ってレフトへのタイムリーツー