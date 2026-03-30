大型ソファを手放して、家事の負担を減らした事例を紹介します。今回紹介するのは、ミニマルに暮らすインスタグラマー、SHIROさん（30代）。ビーズソファに替えたことで、掃除の手間が減り、節約にもつながったといいます。メリットについて詳しく教えていただきました。大型ソファを処分した理由SHIROさんはミニマリスト歴11年。小学生2人をワンオペで育てるママでもあります。【写真】愛用しているビーズソファ「ミニマリストに