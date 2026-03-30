誰も見たことのない未踏の地で、クルマの新しい楽しみ方を見つけてほしい。そんな壮大な思いから生まれた仲間とつながるバーチャルカーライフアプリが「MILAND（ミランド）」だ。こちらはAppストアやグーグルプレイから無料でダウンロードできる、スマートフォン向けのアプリ。特徴的な名前は「三菱自動車（MI）がつくる未踏の大陸(LAND)」に由来する。 【画像】バーチャルカーライ