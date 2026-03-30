3月28日、吉野川市鴨島町のオブスタクルスポーツ吉野川コースで、忍者をテーマにした催しが開かれ、大勢の子どもたちで賑わいました。この催しは、2028年のロサンゼルスオリンピックから近代五種のひとつとして採用されるオブスタクルスポーツを、多くの人に知ってもらおうと、一般社団法人忌部文化研究所が開きました。会場のオブスタクルスポーツ吉野川コースでは、忍者に扮した選手やスタ