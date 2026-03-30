東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刃物で刺され殺害された事件で司法解剖の結果、女性の死因が失血死だったことが分かりました。この事件は今月26日、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され殺害され、刺したとみられる、元交際相手の広川大起容疑者は、自身の首を刺し死亡したものです。警視庁はさきほど、広川容疑者の自宅に家宅捜索に入りました。その後