俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。東北ユースオーケストラの公演に朗読で参加したことを報告し、舞台裏オフショットを公開した。 同オーケストラは、2023年３月28日に71歳で亡くなった音楽家・坂本龍一さんが、2011年の東日本大震災の復興支援を目的に被災地の若者らと2013年に立ち上げたもの。のんは東京公演で朗読するのは２回目で、前年まで担当していた吉永小百合から指名を受けた。 この日、「届