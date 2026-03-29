歯の治療が困難な障害者が日帰りで全身麻酔による治療を受けられるブースが徳島県内で初めて完成し、28日、内覧会が行われました。●県歯科医師会 松本侯会長「徳島県の歯科医療のセーフティネットが格段に上がるのではないか」このほど完成したのは、徳島県内初となる心身障害者向けの歯科診療ブースです。これまで心身障害者の歯の治療は、障害の程度によっては、全身麻酔をしなければならないことから、そ