英国ミステリー『アガサ・クリスティー トミーとタペンス ―2人で探偵を―』が、NHK BSプレミアム4Kにて3月30日（月）21：00より放送となる。 「秘密機関」と「NかMか」を全3話ずつで放送主人公は、“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーが生み出した、ポワロ、ミス・マープルと並んで愛される「おしどり探偵」ことトミーとタペンスの夫婦。この二人が活躍するシリーズはこれまで何度か映像化されており、現在Brit