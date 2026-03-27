Bialystocksが、報道番組『サタデーステーション』（テレビ朝日系）のテーマ曲として新曲「一瞬」を書き下ろした。 （関連：Bialystocksの音楽は公演毎に生まれ変わるーー至高のステージを繰り広げた『2+5 ツアー』ファイナル公演） Bialystocksが報道番組のテーマ曲を手掛けるのは、今回が初となる。楽曲について、Bialystocksは「嘘みたいな現実がめまぐるしく天気のよう