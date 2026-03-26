2026年3月7日よりNetflix独占配信がスタートしたアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2、アニメ『BEASTARS』シリーズ完結を記念して、ルイ役小野友樹のスペシャルインタビューが公開された。数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店 『少年チャンピオン・コミックス』刊）を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作した同名アニメシリーズは、2019年