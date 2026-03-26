皆さんはラジオを聴くことはありますか。「東日本大震災をきっかけにラジオを聴くことが多くなった」と話すのは、ESSEフレンズエディターで、現在ひとり暮らし中のkiyoさん（50代）。ラジオを日常に取り入れる楽しみや、便利な使いみちを紹介します。ラジオの便利な楽しみ方って？私の実家では母がよくラジオを聴いていて、子どもの頃からラジオが身近にありました。20代の頃はFMをよく流していましたが、そのあとはしばらく遠ざか