「あの先生はどこへ？」 岡山県の教職員の人事異動がきょう（26日）発表されました。 【小学校・名簿一覧掲載】岡山県 教職員人事異動2026「あの先生、どこ行くん？」（岡山市以外） 今回の異動規模は、事務局等職員と公立学校教職員を合わせた合計で2,684人となっています（前年度末比221人減）。 異動数は、・小学校退職134人、転任635人、新任271人。・中学校退職62人、転任320人、新任159人。・義務教育学