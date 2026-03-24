お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が23日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）にVTR出演。リアクション芸について語った。今回のテーマは「体を張る芸人の本音」で、リアクション芸で人気を博す尾形を特集した。尾形は「体張る系の芸人って、結構何％かはあるからね、死ぬ確率。だから本当にヤバい仕事の時は家族に電話しますもんね。遺言」と告白。これまでの危険なロケについて「南ア