SNSで見つけた副業に関する広告をきっかけに、秋田市に住む20代の男性が、現金と電子マネーの利用権あわせて約380万円相当をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む20代の男性は今月14日、SNSのFacebookで副業に関する広告を見つけアクセスしたところ、通話アプリのLINEに「手作業サポート」というアカウントが追加されました。副業の内容は、動画を見て、スクリー