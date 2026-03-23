ＢＩＧＢＡＮＧのＧ-ＤＲＡＧＯＮが誹謗中傷投稿者ら１００余人を名誉毀損容疑で告訴したことが明らかになる中、告訴対象がオンラインメディア運営者にまで拡大されていることが判明したと２３日、現地メディアのＭＨＮスポーツが報じた。記事によると、裁判所関係者はＧ-ＤＲＡＧＯＮ側が提起した告訴事案には、過去に疑惑を報じる記事を掲載した一部のオンラインメディア運営者も含まれていると伝えたという。対象となってい