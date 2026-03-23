こんにちは！ おでかけわんこ部スタッフのむっちーです。東京都で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：プレスリリースイベント概要 規格外レンコン由来素材「HASKO」を配合した、腸内環境の維持をサポートするトータル健康維持設計型犬用おやつ「HASWAN（ハスワン）」の発売を記念して、愛犬の健康と家族のつながりをテーマにした体験型イベント「犬の健康と家族をつな