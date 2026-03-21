今月27日にスイス、30日にガーナと親善試合を戦うドイツ代表は、19日に代表メンバーを発表。FW登録ではアーセナルのカイ・ハフェルツ、シュツットガルトのデニス・ウンダフ、ブレントフォードのケビン・シャーデ、そしてニューカッスルのニック・ヴォルテマーデを招集した。2026W杯へセンターフォワードの人選はドイツの悩みどころでもあるが、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンはヴォルテマーデに信頼を置いているようだ。昨夏ニ