Ｆ１で苦戦が続いているアストンマーティンのエイドリアン・ニューウェイ代表が退任し、アウディのジョナサン・ウィートリー氏が新代表に就任するとの報道をチームが否定した。アストンマーティンは規定変更となった今季に大苦戦を強いられている中、もともと技術職のニューウェイ代表は業務提携する日本メーカーのホンダを酷評するなど、トップとしては不十分との見方が広がっており、代表職を退き、テクニカルディレクターに