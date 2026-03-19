トクリュウのメンバーに捜査情報を漏えいした罪に問われている警視庁の元捜査員の男が動機について、「捜査を外されて自暴自棄になった」と話しました。警視庁暴力団対策課の元警部補・神保大輔被告（43）は、2025年、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」のメンバーに捜査情報を漏えいした罪に問われています。19日の裁判で、神保被告は動機について「上司からのパワハラや意見の食い違いで捜査を外されて自暴自棄になっ