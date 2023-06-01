文化放送は、King & Prince・永瀬廉がパーソナリティを務める特別番組『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN～映画『鬼の花嫁』公開直前＆主題歌発売記念！はじめての生放送SP～』を、3月25日（水）午後8時00分より放送する。 『King & Prince永瀬廉のRadioGARDEN』は、King & Princeの永瀬廉がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組。2019年6月に放送を開始した永瀬にとって