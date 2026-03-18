大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月18日の放送に森口博子が出演した。1985年にデビューし、歌手をはじめバラエティ番組でも活躍した森口が、レギュラー番組でも共演していた大竹と昔を振り返った。 森口博子「（福岡から東京に出てきた）きっかけはガンダムのオーディションに受かったことです。『機