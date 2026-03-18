【飲むストロベリッペ】 販売期間：3月18日～4月5日 価格：270円～ 【飲むバニラッペ】 販売期間：3月18日～ 価格：250円～ あきんどスシローは、混ぜて楽しむひんやりスイーツ「フラッペ」の第一弾として、「飲むストロベリッペ」と「飲むバニラッペ」を3月18日より全国のスシローにて販売す