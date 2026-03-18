カリフォルニア州などで始まった異常な高温は今後2週間で最高気温の記録を塗り替える可能性が高い/Genaro Molina/Los Angeles Times/Getty Images（CNN）この時期としては極めて異例で強烈な熱波が米国に到来している。4月がまだ始まっていないにもかかわらず、一部地域では4月の最高気温を更新する可能性がある。人為的な気候変動によってはるかに悪化したこの極端な現象は、3月にもかかわらず米カリフォルニア州やテキサス州、北