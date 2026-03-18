◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ3―2米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）ベネズエラのダニエル・パレンシア投手（26＝カブス）が大谷翔平超えの“ハイパフォーマンス”を見せた。米国との決勝で1点リードの9回に登板した若き守護神は魂の3者凡退斬り。試合が終わった瞬間、マイアミの空にグラブを高々と放り投げた。同国の歴史に新たな一ページを記したナイン。主砲のアラエスは涙を流して歓喜に浸った。