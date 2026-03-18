元NMB48でモデルの上西怜（24）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。「4月2日発売＃上西怜コスプレ写真集『＃れーちゃんこれくしょん』表紙＆先行カット第二弾公開されました」と報告。胸の谷間からおなかまでが大胆に開放された赤のチャイナドレス姿や、ビンクのドット柄ランジェリー姿、白髪のバーテンダー姿、銭湯でのチェック柄ビキニ水着姿などを公開した。さらに「まだまだ、、いろ