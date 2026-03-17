【ワシントン＝淵上隆悠】トランプ米大統領が日韓や欧州諸国に対してホルムズ海峡を通航する船舶の護衛のための艦船派遣を強く求めているのは、イランの抵抗に手を焼き、単独での対応は困難だと判断したからだとみられる。かねて抱く米国に負担が集中しているとの不満や同盟国への不信感も影響しているようだ。「機雷が実際に敷設されたかどうかは我々にもわからない。敷設されたかもしれないという懸念だけで数十億ドルの船舶