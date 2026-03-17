九州民のソウルフードと言えば、お馴染みサンポー食品の「焼豚ラーメン」。生まれも育ちも鹿児島一筋、幼少期より並々ならぬお世話になってきた筆者ですが、なんと2026年3月16日、待望の汁なしメニュー「焼豚まぜそば」が全国発売されました。あの強烈な豚骨の旨味がまぜそばになるとどうなるのか……？ 近所のコンビニで無事ゲットしてきましたので、早速その実力を確かめてみたいと思います。【その他の画像・さらに詳しい元