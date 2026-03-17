修学旅行中の転覆事故…亡くなった生徒について学校側が会見で語る 死亡した女子生徒は、英語が堪能で国際舞台での活躍を夢見ていたということです。 【写真を見る】【同志社国際高辺野古転覆】死亡した女子生徒は英語が堪能国際舞台での活躍を夢見ていたカウンセラーらが残された生徒の精神的ケアにあたる２４日に保護者対象の説明会開催へ ３月１６日、沖縄県名護市辺野古の沖合で同志社国際高校の生徒ら