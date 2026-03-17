トラックが歩いていた中学生くらいの男の子をはねるきょう（17日）昼すぎ、東京・台東区でトラックが中学生くらいの男の子をはねました。【写真を見る】トラックが中学生くらいの男の子はねる搬送時に男の子は意識あり東京・台東区前方部分がへこんだトラックを捜査員が調べています。警視庁によりますと、きょう午後2時半ごろ、台東区上野桜木でトラックが歩いていた中学生くらいの男の子をはねました。搬送時、男の子は意識