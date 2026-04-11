こんにちは！メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。最近チークが主役のメイクが流行っていますが、実は入れ方が間違っている人が多いんです。今回は顔型や顔の特徴別に、失敗しないチークの塗り方を詳しくご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?中顔面長い人向けチーク塗り方MAP目の下のラインからフェイスラインに向けての長さがある中顔面が長い人は、斜めにチークを入れるとより長く見えてしまいます。中顔面