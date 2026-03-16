「ダイエット中だから間食は我慢…」とあきめていませんか？じつは、ドーナツは選び方次第で、カロリーを気にする人でも楽しめるスイーツになります。手頃な価格で気軽に買えるミスタードーナツは、大人のティータイムにもぴったり。今回は、フードキュレーターで食の最新トレンドに詳しい成城スパ夫さんに、100円台で手に入る商品を中心に、「賢いドーナツの選び方」を教えてもらいました。罪悪感なく楽しめる、おすすめドーナ