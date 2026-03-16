WBCでは侍ジャパンがベネズエラに敗れ、準々決勝で敗退した。今大会は日本ではNetflix（以下、ネトフリ）が独占配信。地上波テレビでは放送されなかった状況に賛否両論が出たが、そもそもどんな企業なのだろうか。 2025年の動画配信サービスの国内市場シェアで、ネトフリは1位（27.1%）。2位がU―NEXT（17.1%）、3位がPrime Video（12.1%）と続き、ネトフリの1位は7年連続だった。世界では190カ国以上で視聴可能で、会