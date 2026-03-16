【モデルプレス＝2026/03/16】フジテレビの酒主義久アナウンサー（38）が3月16日、自身のInstagramを更新。一般女性と結婚したことを報告した。【写真】フジ男性アナの鍛え上げられた肉体美◆酒主義久、結婚発表酒主アナは「お世話になっている皆様へ」と書き出し「先日一般企業に勤める方と結婚いたしました」と報告。「今後は皆様により充実した時間を過ごしていただけるよう仕事に邁進していく所存です」とし、「今後とも何卒宜