ベネズエラに敗れ、WBC出場6大会目にして初のベスト8敗退に終わった侍ジャパン。世界の強豪を相手に「力の差」を見せつけられた敗戦だったが、そんな中でも大きな存在感を放った男がいる。佐藤輝明――。世界の舞台で見せつけた、確かな実力と可能性とは？ 【画像】サトテルだけじゃない！ WBCで評価を急上昇させた意外な選手 「連覇」の夢は無念にも途絶えた――。 日本時間3月15日。アメリカフロリダ州マ