【モデルプレス＝2026/03/16】L'Arc〜en〜CielのHYDEが2026年3月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。GLAYのTERUとのやりとりを披露し、話題を集めている。【写真】HYDEのスケボー満喫ショット◆HYDE、TERUとスノボの話題で盛り上がるHYDEは2025年12月14日に北海道・富良野でスノーボードを満喫する動画を公開。するとTERUは12日に同投稿を引用し「来季こそは一緒に滑りたいです」とコメント。これを受け、HYDEはTERUの投稿を引用し