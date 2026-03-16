【本日の見通し】ドル高基調継続か、ドル円は160円超えを警戒 イラン紛争長期化警戒もあり、ドル高基調が継続。有事のドル買いに加え、原油高による決済需要、日本の景気鈍化警戒とガソリン価格上昇などに備えた対策を受けた財政赤字懸念による円売りなどもあって、しっかりした動きが続いている。 先週末の市場での高値は159.75円となった。心理的な節目でもある160円手前の売りが上値を抑えた。ただ、有事相