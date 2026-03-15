元AAAでフェムテック協会認定エキスパートの伊藤千晃が、自身の美肌や体調を支える「究極の美容法」を明かし、スタジオのママたちを驚愕させた。【映像】「かわいい！」お菓子のようなパッケージの膣美容液3月15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演した伊藤は、実際に試してQOLが上がった最新フェムケアグッズとして、次世代成分・NMNを配合した「膣美容液」を紹介。アンチエイジング成分としてサプリなどで知られるNMNを「