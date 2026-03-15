共産党は１５日、党本部で第８回中央委員会総会を開き、２月の衆院選結果を「重大な後退」と総括する決議を採択した。決議は、敗因について「党の自力の不足」などと指摘した上で、比例選各ブロックの得票や議席の目標を示すのが遅れたことを反省点に挙げた。党後援会活動の推進やＳＮＳでのショート動画の発信強化なども課題とした。今後の国政選の比例選での得票目標に「４５０万票、７・５％以上」を掲げた。来春の統一地