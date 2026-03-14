お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実が１４日に更新されたお笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演し、Ｍ‐１のトロフィーが行方不明になったことを明かした。チュートリアルは２００６年、ＮＯＮＳＴＹＬＥは２００８年にそれぞれＭ‐１優勝を果たした。石田から「トロフィーはどうしてるんですか？」と問われると徳井は「どっかいったなぁ」とまさかの答え。チャリティーオーク