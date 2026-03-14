日本銀行は１８、１９日に金融政策決定会合を開く。中東情勢の緊迫化による原油価格の高騰が経済・物価情勢に与える影響を見極めるため、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度に据え置くことを決める公算が大きい。据え置きを決めれば、前回の１月に続いて２会合連続となる。米国とイスラエルのイラン攻撃による中東情勢の緊迫化を受け、原油価格は大きく上昇している。原油高の影響について、植田和男総裁は今月