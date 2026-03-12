12日朝、さいたま市の集合住宅の4階の踊り場で、60代〜70代くらいの女性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は死体遺棄事件として捜査しています。警察によりますと12日午前7時前、さいたま市岩槻区にある10階建ての集合住宅の4階踊り場で「70代くらいの女性が倒れている」と同じ集合住宅の住人から110番通報がありました。女性は服を着た状態でうつぶせで倒れており、頭付近から出血のようなものがあり