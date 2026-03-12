◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ5―7ドミニカ共和国（2026年3月11日フロリダ州マイアミ）侍ジャパンの準々決勝での対戦相手がベネズエラに決まった。ベネズエラは1次ラウンド最終戦でドミニカ共和国との全勝対決に敗れ、1次ラウンドD組の2位通過が決定。14日（日本時間15日）の準々決勝で同C組1位の日本と対戦する。スター軍団のドミニカ共和国に必死に食らいついた。2点を先行されて迎えた初回、1死から2番・ガル