◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア8-6アメリカ(日本時間11日、ダイキン・パーク)1次ラウンド最終戦でアメリカイタリアに敗れ、1次ラウンドを3勝1敗で終えました。アメリカは2回に2本のホームランを浴びて3点を先制されると、その後も2ランや守備のミスなどで突き放されます。7回にはローマン・アンソニー選手がフェンス間際まで打球を飛ばしますが、ジェイコブ・マーシー選手の好守備に阻まれ反撃