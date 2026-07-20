北中米Ｗ杯決勝（１９日＝２０日、米国・ニューヨーク）、スペインが前回２０２２年カタール大会優勝のアルゼンチンを１―０で下し、１０年南アフリカ大会以来２度目の優勝を果たした。決勝戦が行われる前から、スペイン代表ＦＷラミン・ヤマル（１９＝バルセロナ）とアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３９＝マイアミ）の名門バルセロナの新旧１０番対決に注目が集まっていた。試合後には、メッシは仲間とともに呆然と