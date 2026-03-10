背骨コンディショニングで腰痛・坐骨神経痛の予防・改善 国民病といわれる腰痛も仙骨のゆがみにある いまや日本人の４人に１人が悩まされているといわれる腰痛ですが、その85％は検査をしても痛みの原因を特定できず、原因不明といわれています。背骨コンディショニングでは、腰痛の根本的な原因は、仙骨のゆがみにあると考えます。仙骨がゆがむとすぐ上にある腰椎もゆがみ、腰神経叢や靱帯が引っ張られて痛みが起こるのです。