徳島市議会は、3月9日から代表質問が始まりました。アミコビルを管理運営する徳島都市開発社長の辞任発表を受け、その人選の責任をめぐり論戦が交わされました。徳島市議会は9日から代表質問です。朋友会の春田洋議員は、アミコビルを管理運営する徳島市の第三セクターで徳島都市開発の南波岳大社長が、3月末をもって辞任することについて質問しました。（朋友会・春田洋 議員）「自分の思い通りにことが運ばないから辞任す