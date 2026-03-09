3月8日の「ワールド・ベースボール・クラシック」（WBC）1次ラウンドで、オーストラリアを破った侍ジャパン。1点を追う7回裏では、吉田正尚選手が放った2ランホームランで逆転に成功し、4対3で1次ラウンド首位通過を決めた。ドラマチックな試合展開に、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまも夢中になられていたようだ。この日は、天皇ご一家が東京ドームへご来場。天皇陛下が観戦される「天覧試合」は、野球の国際試合では約60年ぶりの