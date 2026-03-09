テレビアニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」が、放送開始20周年を記念して再放送されることが3月9日に発表されました。TOKYO MXとBS11での放送が予定されており、TOKYO MXでは3月30日から毎週月曜22時30分、BS11では第1話のみ4月1日25時から放送します。第2話以降は4月6日から毎週月曜23時30分に放送予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の再放送では、2006年の初回放送時と同じエピソード順が採用されます