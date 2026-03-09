ロンドン中心部にあるロンドンクリニックの泌尿器科医であるプロカール・ダスグプタ氏が、イギリスの海外領土・ジブラルタルで唯一の病院・セントバーナード病院の手術室にあるロボットを遠隔操作して、62歳の患者の前立腺切除手術を行い、無事成功しました。Sci-fi surgery as doctor in UK directs robot to remove a prostate in Gibraltar | UK news | The Guardianhttps://www.theguardian.com/uk-news/2026/mar/06/sci-fi-su